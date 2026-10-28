«Reencuentro de hermanas»: La icónica reunión entre La Divaza y Kim Kardashian que se hizo viral

El creador de contenido venezolano, La Divaza, compartió en sus redes sociales un encuentro con Kim Kardashian durante un reciente evento en México para la presentación de la segunda temporada de su serie Todo Vale.

El encuentro generó una ola de reacciones de sus seguidores, quienes entre bromas comenzaron a llamar a Kim «veneca».

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La Divaza aseguró que se trató de un «reencuentro de hermana» al subir a sus redes las fotos y videos del icónico momento.

Y es que el famoso influencer aprovechó la oportunidad para pedirle a Kim un saludo para los venezolanos. El evento tuvo lugar en Soho House México City en colaboración con Disney y Hulu Latinoamérica.

«¿Puedes saludar a la gente de Venezuela?», dijo La Divaza. A lo que Kim Kardashian respondió: «Hola Venezuela, los amo».

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LA REACCIÓN EN REDES

El momento se llenó de comentarios cómicos de los fans. Y es que no tardaron en notar la cara de los guardias de seguridad y la emoción genuina de La Divaza al tener al lado a una de las mujeres más famosas del mundo. La empresaria estadounidense viajó a la capital mexicana para promocionar la serie y el encuentro ocurrió en la alfombra roja.

Los internautas no dejaron pasar el momento y comentaron: «Kim venezolana, amamos». Otro comentó que «casi que parece que habla inglés de segundo idioma y su primero es caraqueño».

Este encuentro con «la reina de los reality shows» no solo es un gran logro para La Divaza, sino la prueba del enorme peso de los creadores latinos.