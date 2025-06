«Recibí compensación como miembro de la orquesta»: Habló hija de Rubby Pérez tras la polémica por acuerdo con dueños del Jet Set

Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, confirmó que recibió una compensación económica por parte de los dueños de la discoteca Jet Set, pero aclaró que el caso por la muerte de su padre sigue abierto.

«En cuanto al tema del cheque difundido, sí es verdad, recibí una compensación, solo como miembro de la orquesta, al igual que mi esposo Miguel Báez, quien también era miembro de la orquesta, ya que como comprenderán, dejamos de percibir ingresos a nivel laboral», indicó.

Al respecto, hizo énfasis que la causa de su padre sigue abierta. «Aclaro lo anterior, puesto que todo esto no se trata de como han querido insinuar, eso es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Rubby Pérez».

HIJA DE RUBBY PÉREZ PIDE RESPETAR EL LEGADO DE SU FAMILIA

«Ante la desinformación me he visto en la necesidad de aclarar públicamente mi posición. No busco confrontación con nadie, ni polémica. Lo único que yo deseo es que se respete el legado de mi familia. Confío en que todo se podrá responder de manera más tranquila por las vías adecuadas con la intervención de nuestros abogados y si es necesario, de los medios y los canales legales correspondientes», afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zulinka y Miguel (@zulinkaymiguel)

DUEÑOS DE LA DISCOTECA JET SET CONFIRMARON MÁS DE 40 ACUERDOS

La familia Espaillat, dueña del Jet Set, confirmó que han logrado la firma de más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano. Estos documentos los han firmado personas heridas y familiares de los fallecidos en la tragedia.

De acuerdo con lo aclarado por Zulinka, ella firmó a su nombre, pero no ha aceptado una compensación en nombre de su padre, por lo que ese caso sigue abierto y sin acuerdo de momento.

La compensación ofrecida por Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el Ministerio Público, fue al equivalente de 17.000 dólares para cada afectado que decidió firmar. Actualmente los hermanos están en libertad condicional tras pagar una fianza, mientras avanzan las investigaciones.