El conglomerado de entretenimiento Skydance sigue reordenando sus piezas tras su reciente macrofusión. La compañía anunció este miércoles que unificará un emblemático estudio de Warner Bros. Discovery con una división televisiva de Paramount.

El resultado de esta alianza llevará el nombre de Warner Bros. Television Studios, Según un comunicado interno citado por Los Ángeles Times, la nueva unidad será liderada de forma conjunta por dos ejecutivos de amplia trayectoria en Hollywood: Channing Dungey y Matt Thunell.

Con este movimiento, el grupo integra el icónico complejo de Burbank, donde se grabaron clásicos como Friends y The Big Bang Theory, con el brazo televisivo de Paramount, responsable de éxitos recientes como Yellowstone y Landman.

AJUSTE DE COSTOS

La decisión forma parte de un plan más amplio para optimizar gastos y evitar duplicidades. En las últimas semanas, la corporación ofreció planes de retiro anticipado a cientos de trabajadores. La meta financiera de Skydance es recortar unos 6.000 millones de dólares en costos operativos durante los próximos tres años.

Esta reestructuración llega poco después de que Paramount concretara, el pasado 6 de octubre, la compra de Warner Bros. Discovery por cerca de 110.000 millones de dólares.

El megacontrato estuvo frenado durante meses por demandas antimonopolio impulsadas por doce estados de Estados Unidos y el sindicato de guionistas, quienes alertaban sobre una excesiva concentración en la taquilla y la televisión por cable.

Superados esos obstáculos legales, Skydance se consolida como uno de los imperios audiovisuales más grandes del mundo con históricas como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, HBO, Max, CNN, CBS, Nickelodeon y Paramount+.

Con información de EFE