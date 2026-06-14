“¡Que Dios te cuide siempre!”: La reacción de Rubén Blades tras muerte de su doble venezolano

El maestro Rubén Blades reaccionó este domingo ante la noticia de la muerte de Jhonny Heredia, quien era su imitador oficial en Venezuela, hecho que entristeció a los amantes del repertorio del cantante panameño.

A través de su cuenta en Instagram, Blades se refirió al anuncio que hizo el alcalde de Baruta, Darwin González, acerca del fallecimiento de Heredia.

“La Alcaldía de Baruta, en el Estado Miranda en Venezuela, anunció el súbito fallecimiento del artista Jhonny Heredia, que actuaba en eventos musicales interpretando mi repertorio musical”, publicó Blades.

Aclaró que desconocía las causas de la muerte del cantante venezolano, pero envió sus condolencias a sus amigos y familia.

“No sé qué produjo tan lamentable situación. Envío mi pésame a su familia y seres queridos” manifestó.

El intérprete de “Pedro Navaja”, aprovechó para expresar su “agradecimiento a mi colega por su trabajo y apoyo a nuestro trabajo y figura”. “¡Gracias Jhonny, y que Dios te cuide siempre!”, finalizó.

Heredia falleció este 13 de junio, horas antes de una presentación que tenía prevista en la Concha Acústica de Bello Monte, en Baruta.

Se desconoce cuál fue la causa de la muerte del cantautor, cuya trayectoria interpretando el repertorio de Blades deleitaba a sus seguidores.