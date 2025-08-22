Caraota Show

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre el Cecot, la cárcel a la que llevaron a venezolanos en El Salvador? La entrevista que está dando de qué hablar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El influecer Luisito Comunica decidió romper el silencio sobre su visita a El Salvador, específicamente a la cárcel del Cecot, la cual ha acaparado titulares en los últimos meses luego de que el gobierno de Donald Trump violara el debido proceso y enviara a migrantes venezolanos al centro de detención para terroristas sin haber cometido delito alguno.

Tabla de Contenido

«A mi grabación por el Cecot llegué porque tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Nayib Bukele. Él es muy listo en eso, sobre todo porque es joven, entonces él sabe como llegarle a generaciones nuevas. Yo he notado que tiene una estrategia muy inteligente de agarrar a gente de redes sociales y bien posicionada con cierta credibilidad», comentó Luisito en una entrevista para Julio Vaqueiro.

Leer Más

Bad Bunny
Denuncian a Bad Bunny ante el FBI por presuntos financiamientos del chavismo a una de sus empresas
Miss International Venezuela llegó a Japón, pero se le extraviaron cinco maletas con la ropa del certamen
Situación de migrantes venezolanos se agrava en Chicago mientras luchan con la crisis humanitaria y el invierno implacable

¿QUÉ DICE LUISITO COMUNICA SOBRE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS?

Durante la entrevista, Luisito Comunica aclaró que para el momento de su visita, aún no habían ocurrido los hechos irregulares con los migrantes venezolanos.

«A mí si me gusta aclarar un poco que cuando yo fui a grabar el Cecot era simplemente para combatir el terrorismo en El Salvador. Sé que ahorita, sobre todo aquí en Estados Unidos, se ha vuelto una cuestión un poquito más complicada, la cual ni quiero tocar el tema, porque ni lo entiendo bien», indicó.

LEA TAMBIÉN: PILLARON A FAMOSO RAPERO LIL NAS X CAMINANDO EN ROPA INTERIOR POR LOS ÁNGELES: TERMINÓ ARRESTADO Y HOSPITALIZADO POR POSIBLE SOBREDOSIS

En esta línea, manifestó su intención de no abordar lo ocurrido durante la entrevista e insistió que su visita ocurrió antes de la polémica. «Ese es un tema que la verdad no me incumbe. Pero cuando yo fui era simplemente el centro contra el terrorismo en El Salvador».

Para finalizar, aclaró que su visita a El Salvador no la considera como una propaganda, ya que nunca le dijeron qué decir.

«A mí nunca me dijeron qué decir. Solo me dijeron que fuera y reaccionara. A mí hasta hoy agosto de 2025 me gusta la labor que ha hecho el presidente Nayib, pero también aclarar que yo lo veo desde afuera, tampoco es que vivo en El Salvador, ni soy salvadoreño, ni puedo opinar mucho, pero al menos que sepan que todo lo que he reaccionado en El Salvador ha sido porque lo he sentido y así lo he vivido», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEOS IMPACTANTES: Aguacero sorprendió a caraqueños y causó daños en varias zonas este 22AGO
Venezuela
Un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registraron este viernes, 22 de agosto, la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, y ahora uno de sus críticos más persistentes.  
FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Donald Trump y ahora uno de sus máximos críticos
EEUU
EEUU suspendió de forma inmediata la emisión de visas de trabajo para choferes de camiones, por orden de Marco Rubio
EEUU