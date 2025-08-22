¿Qué dijo Luisito Comunica sobre el Cecot, la cárcel a la que llevaron a venezolanos en El Salvador? La entrevista que está dando de qué hablar

El influecer Luisito Comunica decidió romper el silencio sobre su visita a El Salvador, específicamente a la cárcel del Cecot, la cual ha acaparado titulares en los últimos meses luego de que el gobierno de Donald Trump violara el debido proceso y enviara a migrantes venezolanos al centro de detención para terroristas sin haber cometido delito alguno.

«A mi grabación por el Cecot llegué porque tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Nayib Bukele. Él es muy listo en eso, sobre todo porque es joven, entonces él sabe como llegarle a generaciones nuevas. Yo he notado que tiene una estrategia muy inteligente de agarrar a gente de redes sociales y bien posicionada con cierta credibilidad», comentó Luisito en una entrevista para Julio Vaqueiro.

¿QUÉ DICE LUISITO COMUNICA SOBRE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS?

Durante la entrevista, Luisito Comunica aclaró que para el momento de su visita, aún no habían ocurrido los hechos irregulares con los migrantes venezolanos.

«A mí si me gusta aclarar un poco que cuando yo fui a grabar el Cecot era simplemente para combatir el terrorismo en El Salvador. Sé que ahorita, sobre todo aquí en Estados Unidos, se ha vuelto una cuestión un poquito más complicada, la cual ni quiero tocar el tema, porque ni lo entiendo bien», indicó.

En esta línea, manifestó su intención de no abordar lo ocurrido durante la entrevista e insistió que su visita ocurrió antes de la polémica. «Ese es un tema que la verdad no me incumbe. Pero cuando yo fui era simplemente el centro contra el terrorismo en El Salvador».

Para finalizar, aclaró que su visita a El Salvador no la considera como una propaganda, ya que nunca le dijeron qué decir.

«A mí nunca me dijeron qué decir. Solo me dijeron que fuera y reaccionara. A mí hasta hoy agosto de 2025 me gusta la labor que ha hecho el presidente Nayib, pero también aclarar que yo lo veo desde afuera, tampoco es que vivo en El Salvador, ni soy salvadoreño, ni puedo opinar mucho, pero al menos que sepan que todo lo que he reaccionado en El Salvador ha sido porque lo he sentido y así lo he vivido», concluyó.