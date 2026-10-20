Príncipe Harry no se guardó nada y reveló por qué no se ha reconciliado con la familia real

El príncipe Harry manifestó su deseo de reconciliarse y solucionar el conflicto con su familia, pero atribuye la falta de avance a que existen personas a las que no les interesa que las cosas se arreglen.

Harry explicó que la falta de reconciliación con la familia real británica se debe principalmente a disputas sobre su seguridad personal y a la pérdida de confianza.

«Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero… con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave”, dijo el duque de Sussex en la entrevista realizada por Zach Baron en la revista GQ, grabada a finales de septiembre en Nueva York, durante la visita del príncipe a la ciudad.

Después de seis años viviendo en California (EEUU), Harry volvió junto a Meghan Markle y sus dos hijos al Reino Unido en septiembre de este año, donde esperan poner «punto final» a lo que pasó, pues señaló que su actitud y la de su familia «ha cambiado».

«Se han librado algunas batallas que eran necesarias y con suerte podremos poner punto final», dijo Harry.

Sin embargo, los duques de Sussex no planean reunirse con la familia real y pasarán la Navidad en Estados Unidos, ya que saben que no están invitados a Sandringham.

Harry también habló de su madre Lady Di y comentó que antes salía de fiestas para borrar su dolor: «Me encanta saber que ahora soy capaz de llevar el recuerdo de mi madre conmigo y en mi trabajo, en lugar de que sea algo que me agarre o me hunda en la pena», comentó.