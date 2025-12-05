Pica y se extiende: Representante de Haití pidió auditoría externa al Miss Universo tras polémica coronación de Fátima Bosch

La representante de Haití en el Miss Universo 2025, Melissa Sapini, se sumó a las voces de protestas por la controvertida coronación de Fátima Bosch en el certamen.

La joven de 22 años pidió que se realice una auditoría externa que esclarezca las acusaciones que han empañado el prestigio del concurso, según reseñó People.

Miss Haití señaló con contundencia que su postura no busca contradecir a Bosch, quien ha defendido a la organización en todo momento, sino que busca abrir un espacio para quienes no pueden hablar sin temor a represalias.

«Esto no se trata de Fátima. Se trata de proteger a las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. Representar a Haití ha sido el mayor honor de mi vida, pero este momento es más grande que una corona», señaló.

En esta línea, comentó que la organización está “ofreciendo excusas en lugar de respuestas” mientras trata de minimizar lo ocurrido.

La propia Fátima Bosch ha intentado minimizar todas las irregularidades que estuvieron alrededor de su coronación. «‘¿Cómo vas a comprar una corona? Tal vez en Walmart puedes comprar una corona, pero no en Miss Universo’», dijo en tono sarcástico.

Mientras tanto, la representante de Haití insistió en que no se trata de la Miss de México. «Respetar la experiencia de Fátima no significa ignorar la nuestra. Pedirle a Miss Universo que investigue a Miss Universo es como pedirle a la policía que se investigue a sí misma: nunca dará la verdad completa», indicó.

Por lo que insistió en una auditoría independiente, imparcial y transparente, que permita restaurar la confianza en un certamen que históricamente ha buscado proyectar valores de inclusión, liderazgo y camaradería femenina.