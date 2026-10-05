Pica y se extiende: Joy Huerta reveló el inesperado «sustituto» de Jesse para sus show de Navidad

La reconocida cantante mexicana Joy Huerta presentó de forma oficial el cartel promocional de su próxima gira de conciertos.

La intérprete sorprendió a millones de fanáticos al excluir por completo a su hermano de la publicidad visual para la temporada navideña. Por lo tanto, la drástica modificación gráfica confirmó los fuertes rumores sobre una ruptura musical definitiva dentro del famoso dúo.

La campaña publicitaria de la artista encendió las alarmas en las plataformas digitales debido al curioso reemplazo de su tradicional compañero de tarima.

En el nuevo diseño ilustrado, la vocalista aparece en un primer plano junto a un reno en lugar del guitarrista de la banda. Además, este radical cambio de imagen coincide con las recientes declaraciones del músico sobre sus planes independientes fuera de la marca familiar.

LAS REACCIONES DE LOS FANÁTICOS EN LAS REDES SOCIALES

Las redes de la agrupación se inundaron de miles de comentarios de indignación y sorpresa por parte de los fanáticos.

Los seguidores del dúo pop expresaron su descontento y dividieron opiniones sobre el futuro de los shows bajo este nuevo concepto. En consecuencia, los fieles admiradores tildaron la acción como una indirecta que sepulta cualquier posibilidad de reconciliación amistosa entre los hermanos.

A pesar del enorme revuelo mediático y las críticas del público en internet, el equipo de prensa de la celebridad no ha emitido un comunicado formal para aclarar la situación contractual del proyecto. Por consiguiente, los promotores de los espectáculos mantienen la venta de boletos bajo un estricto régimen de reserva.