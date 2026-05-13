«Pensé que iba a morir»: La «historia de terror» que vivió Sheryl Rubio al dar a luz a su hija

La actriz, Sheryl Rubio, contó detalles de la «historia de terror» que vivió al dar a luz a su hija Remi y aseguró que creyó que iba a morir en el quirófano de un hospital en Estados Unidos.

«Cuando quedé embarazada no estábamos buscando tener un bebe, pasó una vez y llegó. Yo tuve un embarazo bastante bendecido no tuve síntomas, pero después tuve ese sentimiento de que no podía creer que iba a ser mamá y que estaba a punto de cambiarme la vida para siempre y cuando la vi por primera vez formada no lo podía creer. Lloré, fue muy emocional esa ecografía. Dije en ese momento te amo con todo mi corazón y voy a hacer lo que sea por ti», acotó.

Sin embargo, Sheryl Rubio contó los duros momentos que vivió al momento de dar a luz. «Llegué a mi semana 41 y ya no podía más. Remi era una bebé muy grande y cuando nació tenía 4,200 kg. Yo fui a que me hicieran el tacto y tenía cero dilatación, pero no podía más y me lo indujeron. Pero la historia no fue buena porque tardé muchísimo, fui con cero dilatación por dos días».

«Ya no podía más, estaba cansada, agotada, estresada y me estaban haciendo muchas cosas, Llegué a los nueve centímetros de dilatación, pero Remi no terminaba de bajar y la partera con sus propias manos me intentaba abrir y ella tenía una energía muy negativa, yo estaba botando sangre por todos lados, una historia de terror», recordó en entrevista con Viviana Gibelli.

Sheryl Rubio destacó que en medio del dolor y el cansancio pidió a los médicos realizar una cesárea, aunque en un principio no estaban de acuerdo.

«Yo exigía cesárea, lo dije en crisis y llanto, que no me iban a tocar más. Pero allí se complicó todo, porque con tanta mano que me estaban metiendo agarré una infección. Me tuvieron que poner mucha anestesia, pero yo sentía todo. Sentí que mis pulmones se estaban apagando, no podía respirar, dejé de sentir los brazos, no podía hablar. Sentí que todo se iba durmiendo», manifestó.

Asimismo, Sheryl Rubio señaló que pensó que se iba a morir al intentar dar a luz a su bebé.

«Cuando abrí los ojos vi puro caos en la sala, pitos por todos lados, gente corriendo, a mi esposo le decían te tienes que ir, yo dije me voy a morir y no he conocido a mi bebé. Cerré los ojos y al abrirlos de nuevo, una persona me dice que perdí mucha sangre, que tenía una infección y me estaban haciendo una transfusión. Mi esposo me decía que me puse verde, que boté espuma por la boca y fue cuando lo sacaron», dijo.

Resaltó que por el exceso de anestesia que le pusieron, perdió la movilidad de las piernas por 10 días. «Me quedé una semana en el hospital porque me tenían que chequear que la infección no estuviese», comentó.

La actriz sostuvo que una vez en su casa no pudo amamantar a su hija. «Necesitaba dormir y eso me complicó el tema de amamantar, lo hice por un mes y fue demasiado. Mi cuerpo como tardé tanto tiempo para recuperarme, necesitaba dormir. El amamantar me llevaba a un lugar oscuro, era horrible, quería era descansar, yo no estaba disfrutando ese proceso y para mí era importante que mi hija tuviera una mamá feliz, que comiera, que yo estar miserable en la casa».