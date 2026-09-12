Paparazzi reveló lo que hizo Shakira tras sospechar que Piqué le era infiel

Has pasado poco más de cuatro años de la separación de la cantante colombiana Shakira y el astro del fútbol Gerard Piqué y comenzaron a conocerse los detalles que rodearon esa ruptura, revelados por el paparazzi español Jordi Martín. Una de ellas es que, en el 2022, cuando la intérprete de «Dai, Dai”, comenzó a sospechar del comportamiento raro del padre de sus hijos, habría contratado a un detective.

Jordi Martín hizo la revelación en una conversación con la periodista Maite Peñoñori, publicada en su canal de YouTube. Pero, el fotógrafo no solo dio a conocer ese detalle, sino que suministró más información sobre la relación de esta pareja.

Martín ratificó en la entrevista que esa cobertura marcó un punto de inflexión en su carrera. Esta situación lo llevó a especializarse durante años en el seguimiento de ambos.

Uno de esos detalles es que Shakira y Piqué se conocieron antes del Mundial de Sudáfrica 2010, durante el festival Rock in Río de Madrid. Y no al revés como suele repetirse. Allí surgió un acercamiento entre ambos que continuó cuando, tras la consagración de la selección española, la pareja viajó a Ibiza, publicó el portal Infobae.

Incluso dijo que fue testigo de cómo salieron de la reconocida discoteca ibicenca Pacha, a un hotel. “Entraron a las siete de la madrugada y sobre las once Piqué sale”, relató el paparazzi, acerca de la primera noche que documentó junto a otros tres colegas.

Martín recordó que ambos mantenían entonces relaciones con otras parejas. Piqué tenía una novia y Shakira estaba con el empresario argentino Antonio de la Rúa.

Desde ese momento, el paparazzi dijo que comenzó a especializarse en el seguimiento de la pareja. “Mi día a día se concentraba en hacerle fotos a ellos, nacimientos de los hijos, viajes, de todo, entonces al final ella me conocía”, explicó.

La dinámica hizo que la propia Shakira llegara a reconocerlo con el tiempo, al punto de definirse a sí mismo como “un espía”, “siempre respetando la distancia”.

Luego llegó el año 2021 y según el relato de Jordi Martín, la pareja ya atravesaba dificultades cuando viajó a Orlando, Florida, a finales de ese año.

En ese entonces, Piqué le habría planteado a Shakira la posibilidad de terminar la relación. La propuesta la habría tomado por sorpresa. Sin embargo, tiempo después, la cantante viajó a Estados Unidos para participar en el programa Dancing With Myself, de NBC, en 2022.

Según Martín, antes de partir, Shakira le habría sugerido a Piqué que aprovechara los 17 días de su ausencia para aclarar sus dudas.

LAS SOSPECHAS

El fotógrafo siguió con su relato diciendo que, ante las sospechas que la inquietaban, Shakira habría optado por una medida antes de que la infidelidad saliera a la luz públicamente. Contrató un investigador privado para seguir a Piqué durante su ausencia.

“Entonces ella, que es muy lista, le mete un detective. En esos días que ella se va, se lo lía y le mete un detective”, afirmó Martín. “Cuando regresa, el detective le dice: ‘Estamos viendo cosas raras. Se está viendo con una persona, pero no hay un beso, no hay nada. Pero, oye, hay cosas raras’. Pues esta chica trabajaba en la empresa”, relató, haciendo alusión a Clara Chía, que comenzó a ser vista entrando y saliendo de la oficina junto al futbolista.

En medio de esta tensión, Jordi Martín habló de una conversación entre Shakira y Piqué tras la cual el español se habría mudado por primera vez de la vivienda familiar. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, en mayo de 2022 Piqué regresó al hogar y ambos convivieron durante aproximadamente un mes.

Sin embargo, en esa convivencia, según el relato del paparazzi, la situación alcanzó un punto sin retorno. “En ese mes explota todo y él decide abandonar la casa familiar y se va al piso de la calle Muntaner, al famoso piso de soltero. Ahí es donde ya empieza a vivir con Clara”, relató Martín.

A partir de esa mudanza definitiva, Piqué comenzó a convivir en forma pública con Chía, mientras el vínculo con Shakira llegaba a su fin definitivo.