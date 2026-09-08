Pam Anderson recordó el momento más difícil de su vida: «Fue una sentencia de muerte»

La actriz y modelo Pamela Anderson recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando recibió el diagnóstico de hepatitis C. A décadas de lo ocurrido, consideró que esta noticia fue como una «sentencia de muerte».

Anderson dijo presente en la gala de amfAR en Venecia, en donde le fue entregado el Premio al Coraje. Tras recibir el galardón, la actriz afirmó que el diagnóstico marcó un antes y un después en su vida, al redefinir la manera en que iba a afrontar su futuro.

Según Anderson, el médico le dijo que, probablemente, le quedaban unos 10 años de vida. A sus 34 años, la actriz creyó que iba a morir antes de llevar a la vejez, privándole distintos momentos que esperaba disfrutar. «Fue una sentencia de muerte», afirmó.

Anderson aseguró que no le tenía miedo al concepto de la muerta, pero sí le aterrorizaba pensar qué ocurriría con sus hijos pequeños. Este escenario impactó sus decisiones y «coloreó y corrompió» su vida durante varios años.

¿CÓMO ANDERSON SALIÓ DE LA ENFERMEDAD?

A pesar de los terribles presagios de los especialistas, Anderson logró salir adelante. Luego de someterse a un tratamiento que le costó gran parte de sus ahorros, en 2015 anunció que estaba libre de hepatitis C.

La estrella de Baywatch reconoció que esta difícil experiencia le hizo reflexionar sobre la vida y pensar en quienes no tuvieron la misma suerte que ella a la hora de tener acceso a tratamientos de alto costo.

«No soy una víctima, soy una vencedora», sentenció Anderson desde Venencia. La actriz no se enfocó exclusivamente en su enfermedad, sino que habló sobre arte y su trabajo como métodos para reconstruirse.