Otro escándalo sacude al Miss Universo: Director de Miss Chile habría llamado «mucama» a la venezolana Stephany Abasali

El empresario chileno, Keno Manzur, director de Miss Chile y Argentina, acusó a la Miss Venezuela, Stephany Abasali, de estar «de cama en cama» en el Miss Universo.

«A la miss Venezuela me contaron que le dicen la ‘mucama’, no me pregunten mejor», comentó durante una transmisión en Instagram. Poco después Manzur añadió que es «porque andaba de cama en cama».

LEA TAMBIÉN: PICA Y SE EXTIENDE: HABLÓ PRESIDENTE DEL MISS UNIVERSO SOBRE LA POLÉMICA RENUNCIA DE UN JURADO Y LA ACUSACIÓN SOBRE EL CERTAMEN

Posteriormente, Keno Manzur subió un live a sus redes sociales en el que aseguró que se lleva muy bien con la candidata de Venezuela. En la misma transmisión lo cuestionaron por lo ocurrido a lo que respondió que «jamás» le había dicho «mucama», aunque no dio mayores aclaraciones.

Mientras tanto una usuaria comentó que el director de Miss Chile no llamó Mucama a la venezolana, sino que «leyó el comentario», al tiempo que señaló que «no debió leerlo, ya que esto crea controversia».

Mientras tanto, otras personas aseguraron que se trató de una edición con inteligencia artificial.

Ante todo esto Manzur despidió su transmisión sin dar mayores detalles. «Si quieren seguir peleando vayan a mi último post de Instagram y disfruten, peleando, no peleando, cada uno lo pasa bien a su manera».

Además, preguntado sobre las latinas, aseguró que «hay algunas que son feas, a mi juicio personal.  Si a alguno le molesta, estoy super afectado».

