Óscar D’León aclara que no participará en el concierto del 1° de mayo

El cantante venezolano Óscar D’León desmintió su participación en el concierto pautado para este viernes, 1 de mayo, que se realizará en el aeropuerto La Carlota, en Caracas, para celebrar el Día del Trabajador.

Óscar D’León fue incluido en varios listados oficiales entre los artistas que participarían en el concierto. Un día antes del espectáculo, el salsero emitió un comunicado aclarando que no tiene algún show agendado para este viernes.

«Informamos que nuestro artista no tiene programada ninguna presentación el 1 de mayo en el parque La Carlota, Caracas. Nuestro artista ha sido anunciado para dicha presentación, pero esta información no es cierta», indicó el equipo de prensa.

Igualmente, dejaron claro que el cantante estaría encantado de «reencontrarse con su público en Venezuela». «Cuando las condiciones estén dadas, Óscar D’León volverá a presentarse en los escenarios venezolanos», concluyó.

OTROS ARTISTAS TAMBIÉN DESMINTIERON

El caso de Óscar D’León no ha sido aislado. Artistas de la talla de Porfi Baloa y el dúo Servando y Florentino también fueron incluidos en el listado del concierto, pero ambos desmintieron su participación.

Servando y Florentino afirmaron que «no tenemos ninguna actividad programa en Venezuela». «Nos encontramos en proceso de grabación, finalizando los últimos detalles del nuestro álbum, que verá luz muy pronto», acotaron.

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Por su parte, el equipo de comunicaciones de Porfi Baloa aclaró que «no estará participando en ningún evento programado para el próximo 1 de mayo en Caracas». En tal sentido, instó a sus fanáticos a estar atentos de sus próximas presentaciones.

Venezuela Vuela Libre, que es como ha sido llamado el concierto, afirmó que participarán artistas como Bonny Cepeda, Los Cadillacs, Víctor Drija, Corina Smith, Pablo Montero y Lion Lázaro.