Operaron al famoso chef Gordon Ramsay por cáncer de piel: así luce su rostro tras la cirugía

El chef británico y estrella de la televisión Gordon Ramsay, conocido por sus programas de televisión como MasterChef Hell’s Kitchen, informó que se había sometido a una cirugía para extirpar un «carcinoma de células basales», un tipo de cáncer de piel.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el cocinero de 58 años escribió que estaba «agradecido y muy orgulloso» del equipo médico que lo trató por su «rápido trabajo reactivo» a la hora de eliminar el carcinoma.

“¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso”, escribió con humor Gordon Ramsay en la fotografía que compartió en la que se aprecia la sutura.

Por otro lado, el famoso chef resaltó a todos sus seguidores que  «por favor no olviden su protector solar este fin de semana».

Entre los comentarios de la publicación, la asociación británica de investigación Cancer Research UK le deseó lo mejor y agradeció al chef por «concienciar sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol», reseñó El Financiero.

El carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel no melanoma, causado principalmente por la luz ultravioleta y comienza en la capa superior de la piel. Su síntoma principal es el crecimiento de un ‘parche’ inusual en la piel, comúnmente en áreas expuestas al sol como la cara, el cuello o las manos.

