«Oficialmente somos Venezuela»: Clara Vegas recibió su banda en el Miss Universo y causó sensación con sus look

Clara Vegas ya recibió su banda oficial como la representante de Venezuela en el Miss Universo que se realiza en San Juan, Puerto Rico, marcando así el comienzo de su camino por la corona.

«Oficialmente somos Venezuela ante el universo. El orgullo y la felicidad que me trae portar esta banda en la edición diamante del Miss Universo no se las puedo explicar. Los amo. Gracias por su apoyo y cariño mi Venezuela amada», indicó la joven en sus redes sociales.

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LA LLEGADA DE CLARA VEGAS

Desde su llegada a la isla, acompañada de su madre Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, Clara se ha robado todas las miradas con un despliegue de moda impecable.

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Entre sus primeras apariciones destacan un vestido en degradé azul, blanco y rojo en homenaje a la bandera de Puerto Rico, un elegante traje sastre blanco purísimo, un conjunto floral de Pedro Miguel Piñero y un vestido drapeado en tono turquesa para la cena de bienvenida.

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Con su 1,85 metros de estatura y una preparación integral que incluye dominar cinco idiomas, la venezolana ya figura entre las grandes favoritas de la concentración rumbo a la gala final, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.