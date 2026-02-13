Caraota Show

OFICIAL: Shakira ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana

(EFE).- Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo próximo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, en el que, así como ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

«Confirmado», se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento ‘Todo el mundo en Río’.

Revelan nuevos detalles sobre la pelea entre los duques de Sussex y los Beckham, todo apunta a los «celos» de Meghan Markle
Free Cover armará la fiesta en Houston
«Llevo con mucho orgullo mi tricolor»: Stephany Abasali sacó la bandera de Venezuela y lanzó el ramo para celebrar en el Miss Universo

La intérprete de ‘Waka Waka’ y ‘Pies descalzos’ estaba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

SHAKIRA EN BRASIL 

Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado, dentro de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con escalas en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció precisamente el primero de los 44 conciertos previstos por su gira en todo el mundo.

Lady Gaga, la atracción de la edición del año pasado de ‘Todo mundo en Río’, ofreció, igualmente en la primera semana de mayo, un multitudinario concierto gratuito en Copacabana. El mismo duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El público que disfrutó de la cantante neoyorquina superó los 1,6 millones que asistieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.

EFE
