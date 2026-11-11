OFICIAL: Revelaron los artistas que estarán en Coachella 2027 y las fechas del esperado festival

El festival Coachella presentó el cartel oficial para su edición 2027 que se celebrará durante el mes de abril en California.

Esta nueva entrega apuesta por una amplia mezcla de géneros musicales y reúne a algunas de las figuras más influyentes de la industria.

Las figuras principales que encabezan el festival son Dua Lipa, Tame Impala y SZA. Además, habrá presentaciones especiales muy esperadas como la de Madonna.

Al igual que Daddy Yankee tendrá una producción especial en el escenario principal.

También destacan figuras latinas como Becky G, bandas como Weezer y Måneskin, y estrellas del K-pop como JISOO y BABYMONSTER.

here we go again 🕺 who are you excited to see in the desert this year? https://t.co/P5FMbtVC7D — YouTube (@YouTube) November 11, 2026

LAS FECHAS

El festival se celebrará los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027 en Indio, California, consolidándose una vez más como el punto de encuentro definitivo para la música y la cultura pop.

Los boletos saldrán a la venta este viernes, 13 de noviembre y, como siempre, YouTube transmitirá todo el festival en vivo.

Sin duda, Coachella vuelve a demostrar por qué es la cita musical más esperada del año al reunir en un mismo escenario a leyendas como Madonna y Daddy Yankee con las estrellas que hoy dominan las listas globales.