Oficial: Revelaron el nombre del famoso actor que dará vida al nuevo James Bond

Amazon MGM Studios confirmó oficialmente que Robert Pattinson será el próximo James Bond en la nueva película.

El actor británico ha sido el elegido para tomar el lugar de Daniel Craig, por lo que se convertirá en el séptimo actor en interpretar al famoso agente 007 quien estuvo al servicio del MI6 durante 17 años.

«Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine», indicó el sitio web 007.com.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

Asimismo, Pattinson se mostró entusiasmo por participar en la clásica película.

«James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida», expresó.

La próxima cinta de la franquicia contará con la dirección de Denis Villeneuve y un guion escrito por Steven Knight.

De esta manera, el actor británico se prepara para ponerse el icónico esmoquin de 007 en una nueva era que llegará a la gran pantalla en 2028.