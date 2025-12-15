«Nunca me había pegado la presión»: Clara Vegas Goetz habló sobre su error en el Miss Venezuela que se volvió viral

Clara Vegas Goetz, miss Venezuela Universo 2025, contó cómo se sintió luego de hacerse viral por pronunciar mal la palabra «esperanza» durante su respuesta en la competencia final del certamen de belleza.

«A mí nunca me había pegado la presión de que mi mamá fue miss Venezuela hasta el momento de responder esa pregunta, de estar en ese escenario con las cuatro finalistas», recordó durante una entrevista publicada por Ecosistema.

No obstante, confesó que al momento de la ronda de preguntas todo cambió y sintió la presión. «Por alguna razón tenía demasiado presente que mi mamá estaba en el público, que yo estaba aquí parada, que podía hacer historia, todos estos factores que nunca me habían afectado durante el proceso, gracias a Dios, porque me dejaron fluir de una manera muy orgánica en mi propio crecimiento como miss», agregó.

«Mi mente estaba en 10 lugares distintos menos en ese escenario y por eso yo respondí la pregunta completamente en frío. Dije o sea dos veces y después no sé como continúe respondiendo. Para mí eso fue lo peor, después de tantas clases de oratoria y nunca había respondido una pregunta tan mal. Pero creo que es por eso, por tener toda esa presión encima, los nervios también. Fue como una mezcla de cosas y luego sale ‘inspiranza’ que yo ni siquiera me di cuenta de que dije una palabra que no existe. A las 2 de la mañana, aquí en casa conversándolo con la familia fue que me dijeron Clara inventaste una palabra y allí es que me doy cuenta», comentó.

Asimismo, destacó que tras esto comenzó a llorar porque consideró que «fue el peor momento».

«Yo dije bueno nada, que chimbo todo este trabajo y la disciplina que le he metido por un momento de presión nadie va a poder verlo por una respuesta. Aunque lo veo y no fue la mejor respuesta, pero tampoco una mala, digo cosas de valor», manifestó entre risas.

También resaltó que le alegra ver como las personas han entendido ‘inspiranza’ como una mezcla de «inspiración y esperanza- Yo me identifico con la palabra».

EL DÍA DE LA POLÉMICA

La noche en que Clara Vegas Goetz se coronó como Miss Venezuela, la polémica estuvo presente como era de esperarse.

Clara tuvo que enfrentarse a esta interrogante: “Históricamente la mujer venezolana ha sido pilar de la familia en la sociedad, ¿Cómo crees que este certamen puede impulsar proyectos que fortalezcan el liderazgo femenino en el contexto actual de nuestro país?”.

Ante ello, la reina de belleza comenzó a desarrollar su respuesta, pero en un momento en lugar de decir que buscaba ser “inspiración” para la sociedad, dijo “inspiranza”, lo que causó revuelo en redes sociales.

Aunque logró resolver y terminar su respuesta, la modelo de 23 años no escapó de las críticas.