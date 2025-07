¿Nuevo romance? Pillaron al exprimer ministro de Canadá muy juntico con Katy Perry cenando en Montreal

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (53), y la estrella pop estadounidense Katy Perry (40) fueron vistos cenando juntos esta semana en Montreal, lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible romance.

La cena tuvo lugar la noche del lunes en el exclusivo restaurante Le Violon, según confirmó Samantha Jin, consultora de comunicaciones del local.

Jin detalló que ambos permanecieron en el restaurante durante unas dos horas y que “nos dio la impresión de que estaban relajados”. A pesar del revuelo mediático posterior, Jin aclaró que no hubo muestras públicas de afecto entre ambos. “No hubo muestras visibles de afecto ni nada por el estilo”, agregó. Según explicó, ni el personal ni otros clientes interrumpieron la velada para pedir fotos o autógrafos.

Durante la cena, la pareja disfrutó de un menú del chef con platos como atún, tartar de res, langosta, espárragos y cordero como plato principal. El chef Danny Smiles saludó personalmente a ambos y, al terminar, tanto Trudeau como Perry visitaron la cocina para agradecer al equipo.

TMZ releases photo of Katy Perry & Justin Trudeau having a drink on terrace. pic.twitter.com/GZTYgLDBKj — Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2025

Las imágenes del encuentro, difundidas por el portal TMZ, muestran a ambos sentados y conversando animadamente, mientras Katy Perry sostenía un pequeño perro en brazos.

Dos días después, los rumores se avivaron aún más cuando Trudeau fue captado en primera fila del concierto de Katy Perry en el Bell Centre de Montreal, donde la cantante se presentó como parte de su gira por Canadá.

Trudeau asistió al espectáculo con su hija Ella-Grace, de 16 años, vestido de forma informal con camiseta y vaqueros negros. Según asistentes, el exmandatario “sonrió, cantó e incluso bailó” durante la presentación.

justin trudeau looking at katy perry like that😭 pic.twitter.com/tBNPpJuluI — kanishk (@kaxishk) July 31, 2025

La aparición del político canadiense en el concierto no pasó desapercibida, especialmente luego de que ambos confirmaran recientemente sus respectivas separaciones. Perry anunció el pasado mes de junio su ruptura con el actor Orlando Bloom, tras nueve años de relación y una hija en común. Según su comunicado, la separación fue amistosa y centrada en la crianza compartida.

Por su parte, Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire el 2 de agosto de 2023, luego de 18 años de matrimonio y tres hijos. A comienzos de 2025, también comunicó su renuncia al cargo de primer ministro, alegando que atravesaba “batallas internas” y ya no se sentía preparado para continuar al frente del país.

justin trudeau singing firework like that at katy perry’s concert 😭😭😭 pic.twitter.com/IAiE9rFncN — kanishk (@kaxishk) July 31, 2025

Por ahora, ni Katy Perry ni Justin Trudeau han emitido declaraciones públicas sobre su relación.