¿Nuevo romance hollywoodense? Tom Cruise y Ana de Armas fueron captados paseando juntos en Londres

Lo que podría ser el próximo gran romance hollywoodense podría estarse cocinando, luego de que captaron paseando por un parque de Londres al actor estadounidense Tom Cruise y a la actriz cubana Ana de Armas, horas antes de celebrar, en privado el cumpleaños 37 de la también modelo.

Las imágenes, tomadas por un testigo y difundidas en la red social X (Twitter), muestran a ambos conversando con naturalidad mientras avanzaban uno al lado del otro, acompañados por un discreto equipo de seguridad.

tom cruise and ana de armas walking in the park on thursday with his bodyguards her friend and dogs and if you need help with body language his hands clasped behind his back is a huge clue so everybody stay calm pic.twitter.com/MLGuRUDyGG

— tweety (@tweetyenergy) May 3, 2025