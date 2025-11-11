Nuevo escándalo: Director del Miss México fue detenido en Tailandia tras acusación de Nawat Itsaragrisil

Las autoridades tailandesas, aparentemente, detuvieron la semana pasada a Jorge Figueroa, director del Miss Universo México, quien se encontraba en el país asiático para estar presente en el Miss Universo.

Hace pocos días, trascendió la presunta detención de varios maquilladores y miembros de la delegación mexicana. La exdirectora del Miss Universo México, la actriz Martha Cristiana, confirmó estos rumores.

En una entrevista en el canal de YouTube Masjuan, Martha informó de la captura de Figueroa. Además, aseguró que el actual director del concurso de belleza es la «la persona por la que yo renuncio».

«Es una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien», acotó Martha.

Luego de la salida de Martha Cristiana, Figueroa ocupó la dirección nacional del Miss Universo México. La actriz sostuvo que esta decisión fue un «error» y responsabilizó al mexicano por los conflictos con Nawat Itsaragrisil, director nacional del Miss Universo Tailandia.

¿POR QUÉ DETUVIERON A FIGUEROA?

Nawat Itsaragrisil, quien protagonizó un altercado con la representante mexicana Fátima Bosh, estaría detrás de la detención de Figueroa. Aparentemente, presentó una denuncia por irregularidades con un patrocinador.

De acuerdo a medios mexicanos, Itsaragrisil acusó a la directiva de México de tener a una compañía de apuestas como patrocinante de Fátima Bosch. Los juegos de azar son ilegales en Tailandia.

Hasta el momento, Figueroa no se ha pronunciado sobre las supuestas detenciones de mexicanos vinculados al Miss Universo. Ni la organización ni las autoridades tailandesas han declarado al respecto.