Caraota Show

Nuevo escándalo: Director del Miss México fue detenido en Tailandia tras acusación de Nawat Itsaragrisil

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades tailandesas, aparentemente, detuvieron la semana pasada a Jorge Figueroa, director del Miss Universo México, quien se encontraba en el país asiático para estar presente en el Miss Universo.

Contents

Hace pocos días, trascendió la presunta detención de varios maquilladores y miembros de la delegación mexicana. La exdirectora del Miss Universo México, la actriz Martha Cristiana, confirmó estos rumores.

Leer Más

Drag queen es atacada en redes porque llevará la antorcha olímpica en París 2024
Escándalo en Egipto, están furiosos con Netflix por hacer a Cleopatra de raza negra: «Es falsificar la historia»
La impresionante confesión de Jamie Lee Curtis sobre su adicción a las drogas y el fentanilo

En una entrevista en el canal de YouTube Masjuan, Martha informó de la captura de Figueroa. Además, aseguró que el actual director del concurso de belleza es la «la persona por la que yo renuncio».

«Es una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien», acotó Martha.

Luego de la salida de Martha Cristiana, Figueroa ocupó la dirección nacional del Miss Universo México. La actriz sostuvo que esta decisión fue un «error» y responsabilizó al mexicano por los conflictos con Nawat Itsaragrisil, director nacional del Miss Universo Tailandia.

¿POR QUÉ DETUVIERON A FIGUEROA?

Nawat Itsaragrisil, quien protagonizó un altercado con la representante mexicana Fátima Bosh, estaría detrás de la detención de Figueroa. Aparentemente, presentó una denuncia por irregularidades con un patrocinador.

Nawat Itsaragrisil ha tenido varios conflictos con la delegación mexicana. Foto: cortesía

De acuerdo a medios mexicanos, Itsaragrisil acusó a la directiva de México de tener a una compañía de apuestas como patrocinante de Fátima Bosch. Los juegos de azar son ilegales en Tailandia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL MENSAJE QUE PUBLICÓ IRENE SÁEZ SOBRE ESCÁNDALO CON MÉXICO EN MISS UNIVERSO

Hasta el momento, Figueroa no se ha pronunciado sobre las supuestas detenciones de mexicanos vinculados al Miss Universo. Ni la organización ni las autoridades tailandesas han declarado al respecto.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro dice que la «derecha extremista» es «la nada»: «Debemos garantizar que jamás vuelva»
Venezuela
El Senado de Estados Unidos inició en horas de la noche de este lunes, 10 de noviembre, una serie de votaciones decisivas para poner fin al cierre del gobierno federal, que ya se prolongó hasta por 40 días. 
Senado comenzó votación para aprobar un paquete de financiación y reabrir el gobierno
EEUU
Los venezolanos están dedicando más tiempo a los centros comerciales, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y en la manera de relacionarse con estos espacios urbanos, según el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.  
Venezolanos cambian hábitos y pasan más tiempo en centros comerciales, esto detalló un economista
Venezuela