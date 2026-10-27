Noah Wyle, estrella de la famosa serie ‘The Pitt’, fue elegido como el hombre más sexy del mundo 2026

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Incluso fue su esposa Sara quien logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los «requisitos para el título», reseñó People.
«Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados. Así que pensé: ‘Bueno, si tú lo dices'», dijo.
SUS INSEGURIDADES
Noah Wyle confesó que su etapa en la secundaria estuvo marcada de inseguridades, ya que físicamente pasó por una fase en la que era «bajo y robusto».
Como tampoco destacaba en los estudios ni en los deportes, se sintió fuera de lugar hasta que encontró su verdadero refugio en las clases de teatro.
La carrera de Wyle quedó asociada durante décadas a «ER», la producción en la que interpretó al Dr. Carter y compartió elenco con George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards.
El actor también recordó que la serie médica cambió su vida cuando alcanzó la popularidad. «Fueron tiempos intensos. Hubo un giro de 180 grados casi de la noche a la mañana después de cumplir 22 años», señaló.
Además, coincidió con el regreso del actor al género hospitalario en «The Pitt», serie que, estrenará su tercera temporada en enero por HBO.