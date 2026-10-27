Noah Wyle, estrella de la famosa serie ‘The Pitt’, fue elegido como el hombre más sexy del mundo 2026

Noah Wyle, protagonista de la famosa serie ‘The Pitt’, fue nombrado el hombre más sexy de 2026 por la revista People, un reconocimiento que el actor recibió con sorpresa y humor.

Este nombramiento coincide con el éxito de su serie médica ‘The Pitt’, con la que ha regresado a la cima televisiva tras su recordado paso por ER.

«Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así», indicó el actor.

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Incluso fue su esposa Sara quien logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los «requisitos para el título», reseñó People.

«Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados. Así que pensé: ‘Bueno, si tú lo dices'», dijo.

SUS INSEGURIDADES Noah Wyle confesó que su etapa en la secundaria estuvo marcada de inseguridades, ya que físicamente pasó por una fase en la que era «bajo y robusto». Como tampoco destacaba en los estudios ni en los deportes, se sintió fuera de lugar hasta que encontró su verdadero refugio en las clases de teatro. Además, el actor admitió que ni siquiera ganar ese título de belleza ha logrado borrar por completo esas dudas sobre sí mismo. Aunque tenía la esperanza de que este reconocimiento finalmente lo hiciera sentir seguro, confiesa que todavía se siente cohibido. Para él, interpretar personajes con un guion es su zona de confort, mientras que mostrarse tal cual es ante el mundo sigue siendo su mayor desafío.

La carrera de Wyle quedó asociada durante décadas a «ER», la producción en la que interpretó al Dr. Carter y compartió elenco con George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards.

El actor también recordó que la serie médica cambió su vida cuando alcanzó la popularidad. «Fueron tiempos intensos. Hubo un giro de 180 grados casi de la noche a la mañana después de cumplir 22 años», señaló.

Además, coincidió con el regreso del actor al género hospitalario en «The Pitt», serie que, estrenará su tercera temporada en enero por HBO.