La puertorriqueña Jennifer Barreto comenzó oficialmente su reinado tras conquistar la edición número 75 del Miss Universo.

Minutos después de recibir la corona, la nueva soberana ofreció sus primeras declaraciones ante la prensa. Allí compartió sus metas sociales y reconoció los retos que implica este compromiso global.

«Que me den la oportunidad porque no soy perfecta, pero vine a ser memorable. Y aspiro a ganarme el respeto y el cariño de todos ustedes», afirmó Barreto.

HERMANDAD Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

Durante su encuentro con los medios, Barreto destacó los lazos de amistad formados con las demás candidatas. Invitó al público a ver el certamen como una celebración femenina por encima de las rivalidades entre países.

“Más significativo diría que son las hermandades que uno crea en el transcurso de la competencia. Esas conexiones uno se las lleva de por vida”, comentó.

“Todas y cada una de las chicas que participaron no son las mismas que yo vi el primer día en la orientación. Todas evolucionan, crecen, lloramos, reímos juntas”, sostuvo. También consideró que la plataforma tiene la capacidad de impulsar a las participantes hacia su mejor versión.

UN PROPÓSITO ENFOCADO EN EL SERVICIO

La reina aseguró que su motivación en el certamen fue más allá de un título de belleza. Explicó que busca aprovechar esta vitrina para impulsar causas filantrópicas e impactar vidas de forma positiva. Asimismo, recalcó que su compromiso abarca a todas las mujeres del mundo y no solo a las de su isla.

A sus 27 años, Barreto logró la sexta corona universal para Puerto Rico. Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en ganar el concurso.

La modelo está casada con Yan Carlos Barreto Calderón y tiene una hija de siete años llamada Penélope. Curiosamente, no tenía experiencia previa en pasarelas antes de prepararse para su certamen nacional en 2025.

Jennifer Abreu Mora, cuenta con estudios universitarios en Psicología y una maestría en Trabajo Social. También trabajó para el Departamento del Ejército de Estados Unidos atendiendo familias militares y previniendo el abuso infantil.