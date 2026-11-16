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«No hay edad para cumplir los sueños»: Mimí Lazo y Luis Fernández hablaron tras ganar el Festival de Mar del Plata con «El pez que fuma»

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
2 Min de Lectura

Los actores Mimí Lazo y Luis Fernández obtuvieron el premio a mejor largometraje en el Festival de Mar del Plata con su película «El pez que Fuma».

Sin embargo, destacaron la complejidad de reinterpretar un clásico y la vigencia de las narrativas con identidad venezolana.

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Durante una entrevista con Shirley Varnagy, Lazo compartió los retos personales de sus inicios en la actuación y envió un mensaje de perseverancia para las mujeres.

«Yo no me lo creí. Desde que Sindy ganó Master Chef siempre he sido la segundona. Hice la película original cuando tenía 17 años y para mi familia fue muy agresivo; lo hice a escondidas de mi mamá y recuerdo cómo sufrieron ellos. Por eso les quiero decir a las mujeres que no dejen sus carreras ni la actuación. No hay edad para cumplir los sueños y recibir un premio internacional es muy emocionante», expresó la actriz.

Mientras que Fernández destacó el papel del cine como un elemento fundamental para la reconstrucción de la identidad venezolana.
«Estar por primera vez nosotros en un escenario internacional hace que uno deje de ser uno mismo o solo su película; pasas a ser parte de algo más grande, te conviertes en el país. Es muy bonito sentir eso, sobre todo para los venezolanos, que tenemos la necesidad de reconstruir nuestra identidad en positivo después de todo lo que hemos recorrido. El cine es identidad y poder estar allí representando a nuestro país demuestra que uno no puede perder su esencia», concluyó.
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