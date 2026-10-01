«No estaba ronca»: Karina reveló la delicada lesión que le diagnosticaron en sus cuerdas vocales

La reconocida cantante venezolana Karina encendió las alarmas en el mundo del espectáculo tras confesar públicamente el difícil momento de salud que atraviesa con su voz.

A través de un emotivo video, la intérprete aclaró que sus problemas recientes de fonación no se debían a un simple cuadro de ronquera común. Por lo tanto, la artista decidió romper el silencio para compartir con sus seguidores el diagnóstico médico definitivo que recibió.

La icónica vocalista detalló que los especialistas le detectaron un pólipo hemorrágico directamente en sus cuerdas vocales.

Además, la intérprete de «Sé cómo duele» se mostró sumamente conmovida al explicar los retos emocionales que implica esta pausa forzada en su carrera musical.

«Ha sido muy difícil para mí estos últimos meses. Después del tour de Europa me tomé un tiempo para descansar porque pensé que estaba cansada de la voz, cosa que nunca me había ocurrido, estaba ronca y finalmente fui al médico porque me parecía raro. Hicimos varios tratamientos (…) pero es una lesión que te pega en la identidad porque no es esto solamente lo que hago, es lo que soy y tan solo el pensamiento de que no lo voy a poder hacer durante un tiempo o que algo pudiera pasarme», indicó.

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LA OPERACIÓN EN VENEZUELA

Asimismo, informó que fue operada con éxito en Venezuela. «Fue un día de nervios, pero convencida de que Dios me tiene entre sus preferidas, y que hay tanta gente que me quiere. La garganta para mí es vital y estoy aquí por mi gente. Creo en el recurso humano de mi país y para mí era importante sentirme tranquila», dijo.

«Mis hijos me acompañan desde afuera tienen sus vidas. Yo necesitaba estar con mi gente, mis médicos, mis enfermeras, mi Ávila, mi oxígeno, la calidez y la calidad de nuestro gentilicio que ese nunca cambia. Eso me daba la única seguridad que he sentido en todo este proceso que ha sido uno de los desafíos más retadores en los últimos años», manifestó.

A pesar de la gravedad de la lesión ligamentosa subyacente en su garganta, la estrella musical se mostró optimista respecto al tratamiento médico y los procesos de rehabilitación que deberá cumplir estrictamente de ahora en adelante.

«No es posible no cantar por tanto tiempo, es como aguantar el aire para cualquiera . Así que aquí estoy sin decir una sola palabra hace días, pero segura de que cuando me vuelvan a ver en vivo nunca me habrán oído tan cantante como ese día. El destino me obligó a parar y a hacer un viaje al fondo de mí… ya les contaré. Por lo pronto estoy perfecta, y como a todos los instrumentos de cuerda aunque a mí no me las cambiaron ya me las repotenciaron. Prepárense que lo que viene es bello», expresó.

LA OLA DE SOLIDARIDAD EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El video acumuló miles de reproducciones y mensajes de apoyo por parte de colegas de la industria y fanáticos.

Los seguidores de la artista inundaron la casilla de comentarios con palabras de aliento y deseos de una pronta recuperación física. En consecuencia, el entorno digital se transformó en una hermosa cadena de oración por la salud de una de las voces más emblemáticas de Venezuela.