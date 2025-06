«No estaba preparado»: Jimmy Fallon confesó la dura batalla personal que ha vivido desde que saltó a la fama

El conductor de The Tonight Show y exestrella de Saturday Night Live, Jimmy Fallon, confesó durante una entrevista cómo en ocasiones ha mermado su salud mental debido a la presión y vulnerabilidad que siente ante la fama que lo precede.

“Jamás imaginé que la industria del entretenimiento sería tan brutal. El odio fue algo para lo que no estaba preparado”, confesó Fallon en el podcast The Diary of a CEO.

Fallon señaló que empezó a sentir las críticas de la mano con su asenso a la fama. «Pensé que todos serían amables, pero no todos están de tu lado. Hay personas cuyo trabajo es derribarte, publicar mala prensa. Es real», relató.

Por una parte aseguró que la fama le ha traído momentos “divertidos y geniales”, pero por otra admitió que lo expuso a una dureza emocional para la cual no estaba preparado.

«Siempre he querido agradar a la gente desde que era niño», afirmó.

Desde la adolescencia, Fallon desarrolló una obsesión por Saturday Night Live, y lo consideraba como el mayor logro posible en la comedia televisiva. «Si pedía un deseo en mi cumpleaños, siempre era estar en Saturday Night Live (SNL)», confesó.

Para cumplir este objetivo lo dejó todo y se mudó a Los Ángeles, donde a pesar de vivir en situación precaria se esforzaba cada día para mejorar su rutina. “Era muy deprimente. Me preguntaba qué había hecho con mi vida”, reconoció Fallon. Relató que dormía sobre el suelo, construía muebles con cajas de cartón y enfrentaba rechazos constantes en audiciones.

En medio de la crisis, le escribió una carta a un amigo en la que le confesó que estaba «perdiendo la cabeza». «Si no lograba entrar a SNL antes de los 25 años, iba a matarme», reveló. Su determinación lo llevó a lograr su objetivo a los 23 años, pero la experiencia dejó secuelas emocionales significativas por las que requirió ayuda profesional.

No obstante, al llegar a los 50 años, Fallon reveló que con su nueva faceta como padre empezó a preocuparse más por su bienestar. «Quiero estar vivo y ser estable para mis hijos”, afirmó. Entre sus nuevos hábitos, mencionó caminar todos los días, moderar el consumo de alcohol y realizar chequeos médicos periódicos.

“Ahora aprecio más a otros niños y entiendo lo que es ser padre”, señaló.

A sus hijas les enseña a ser generosas, a cuidar de los demás y a buscar la felicidad en actos de bondad. “Ser amables, dar cuando puedan y hacer sonreír a la gente” es el consejo que intenta transmitir.