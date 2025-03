«No dormía»: Estrella de ‘Pedro, el Escamoso’ confirmó que padece cáncer

El actor Juan Carlos Arango, reconocido por su trabajo en la popular telenovela Pedro el Escamoso, confirmó que fue diagnosticado de cáncer y reveló algunos detalles sobre su estado de salud.

Arango informó el pasado 16 de enero que había sido operado, aunque no aclaró la causa de la intervención. Pocas semanas después, el actor habló con el medio La Red y confesó que tenía cáncer de próstata.

«Iba mucho al baño», indicó Arango, quien reconoció que su preocupación por los primeros síntomas. «Otros exámenes me comenzaron a salir mal. Hasta que me mandaron a hacer una biopsia y tenía un tumor cancerígeno», afirmó.

Arango reconoció que durante varios años evitó exámenes de la próstata «un poco incómodos». «Uno no se los hace porque está ocupado, porque le da miedo, por muchas razones», añadió.

ARANGO SE «DEPRIMIÓ MUCHO»

Tras recibir el diagnóstico, Arango aseguró que solamente podía pensar en su esposa e hijos. El actor reconoció que no pudo parar de «sobrepensar». «Empieza uno como a organizar la salida», acotó.

«El médico me dijo: ‘Eso todavía está empezando, tranquilo. Váyase de vacaciones’», apuntó Arango. «Me fui a la costa, tomé y comí como si me fuera a morir», añadió el actor, que no veía esperanza en el tratamiento.

Los médicos no le recomendaron quimioterapias o radioterapias, de manera que fue operado el pasado 13 de enero. Arango bajó 12 kilos, además de que le extirparon la próstata y el tumor.

La recuperación fue complicada y Arango recordó que uno de los momentos más difíciles fue el uso de una sonda para orinar y extraer sangre. «Inyecciones todos los días, mucha droga, no comía bien, no iba al baño bien», recordó.

Después de una difícil experiencia, Arango recomendó a todos sus seguidores hacer los exámenes de rutina, aunque todo «esté bien». «Yo corrí con suerte, pero pudo ser otra la historia», sentenció el actor.