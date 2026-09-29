Netflix lanzó el tráiler del documental de Matthew Perry, esta es la desgarradora confesión familiar que conmocionó a los fans

La plataforma de streaming Netflix encendió las redes sociales este martes al compartir el primer adelanto oficial de The One About Matthew Perry.

Esta serie documental de tres episodios profundizará en las luces y sombras del querido actor de Friends, revelando detalles completamente inéditos sobre su dura batalla contra las adicciones.

El esperado estreno quedó programado para el próximo 27 de octubre, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento.

El avance conmovió al público debido a las desgarradoras declaraciones de su hermana, Mia Perry Bowick. La familiar confesó la inmensa lucha económica que enfrentó el artista para intentar mantenerse alejado de las sustancias estupefacientes.

Según sus propias palabras, Matthew Perry gastó más de siete millones de dólares en tratamientos médicos, hospitalizaciones de emergencia e ingresos recurrentes a grupos de ayuda terapéutica. Con esta impactante revelación, buscó demostrar la seriedad con la que el intérprete se tomaba su grave enfermedad antes de sufrir la sobredosis fatal en 2023.

La hermana y los amigos de Matthew Perry recuerdan al hombre generoso, divertido y carismático que alcanzó el estrellato mundial, y comparten cómo la honestidad del actor se convirtió en su mayor legado. La serie documental íntima ‘El de Matthew Perry’ se estrena el 27 de… pic.twitter.com/bEX4ESvwPT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 29, 2026

FAMA MUNDIAL Y SOLEDAD INTERNA

A pesar del descomunal éxito financiero y el reconocimiento mundial que le otorgó su personaje de Chandler Bing, la producción expone que la fama no alivió su sufrimiento interno.

El propio actor admitió en grabaciones antiguas recuperadas que se sintió extremadamente feliz al volverse una celebridad internacional. Sin embargo, reconoció con tristeza que el dinero y el aplauso de los fanáticos jamás lograron arreglar el vacío que arrastraba por dentro.

Después de verle un millón de veces, toca hacerlo a través de los ojos de su hermana y amigos. ‘El de Matthew Perry’, la serie documental, recuerda al hombre que alcanzó la fama mundial, y habla de cómo la honestidad se convirtió en su mayor legado. Disponible el 27 de octubre. pic.twitter.com/jUqBfuV5yy — Netflix España (@NetflixES) September 29, 2026

El documental reconstruye la alarmante bitácora médica del comediante, quien ingresó a centros de rehabilitación en 15 oportunidades y asistió a más de 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos.

La pieza audiovisual contará con la dirección de la cineasta Mary Robertson e incluirá testimonios íntimos de sus exparejas y amigos cercanos.