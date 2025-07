Murió Ozzy Osbourne, el legendario cantante de heavy metal y vocalista de Black Sabbath, a los 76 años

La icónica estrella del rock y uno de los pilares durante los primeros años del heavy metal, Ozzy Osbourne, murió este 21 de julio a los 76 años.

La familia del músico confirmó la noticia en un comunicado. «Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento».

En el comunicado no revelaron la causa de su muerte, aunque Osbourne padecía problemas de salud desde hace años, incluyendo párkinson y varias cirugías de columna.

Su fallecimiento ocurrió casi tres semanas después de su retiro definitivo de los escenarios tras presentarse por última vez el pasado 5 de julio en el concierto «Back to the Beginning» en Birmingham, donde se reunió con los miembros originales de Black Sabbath.

«Llevo seis años en cama y no tienen idea de cómo me siento. Gracias de todo corazón», dijo durante el concierto.

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham en 1948, Ozzy tuvo una infancia difícil, marcada por abusos y problemas con la ley. En una entrevista al Mirror en 2003 relató: «Fue terrible… Parecía eterno».

Durante su juventud las cosas no mejoraron. «No servía para nada. Era un inútil». No obstante, encontró en la música un refugio para salir adelante.

Como vocalista de Black Sabbath, revolucionó el rock con un sonido oscuro y pesado. «Queríamos reflejar nuestra visión del mundo en aquel entonces. No queríamos componer canciones pop alegres. Le dimos ese aire industrial», contó el bajista Geezer Butler en una entrevista ofrecida en 2017.

El álbum Paranoid (1970), con temas como Iron Man y War Pigs, se convirtió en un clásico del heavy metal. En 1979, fue despedido de Black Sabbath por su adicción al alcohol y las drogas, aunque regresó para el álbum 13 en 2013 y su último concierto con la banda en 2017.

En su carrera como solista, Osbourne lanzó 11 discos de estudio, incluyendo Blizzard of Ozz (1980) y Ordinary Man (2020), donde colaboró con artistas como Post Malone, Travis Scott y Elton John.

No obstante a la par de su éxito la polémica siempre lo acompañó. En 1982, mordió la cabeza de un murciélago en un concierto en Iowa al pensar que era un accesorio de utilería, lo que lo obligó a recibir una vacuna antirrábica. Un año antes, también le arrancó la cabeza a dos palomas durante una reunión con ejecutivos de una discográfica.

En 1989, fue arrestado por intentar asesinar a su esposa Sharon mientras estaba ebrio. «Me desperté en una pequeña celda con excrementos humanos en las paredes y pensé: ‘¿Qué demonios he hecho ahora?’. Un policía me leyó un papel y me dijo: ‘Está acusado de intentar asesinar a la Sra. Sharon Osbourne’. No puedo expresar cómo me sentí. Me quedé paralizado», recordó durante una entrevista en 2007.

Ozzy y Sharon se reconciliaron y se convirtieron en una de las parejas más famosas del entretenimiento, en parte por el éxito del reality show The Osbournes, que mostró su vida familiar en MTV.

En el 2005 le diagnosticaron párkinson, pero no fue hasta 2020 que reveló públicamente su enfermedad. Además, en 2022, se sometió a una compleja cirugía de columna.