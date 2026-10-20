Murió la modelo venezolana Stefany Merlin a los 35 años, era recordada como Miss Barinas 2014

La modelo venezolana Stefany Merlin falleció el sábado, 17 de octubre, en Estados Unidos luego de padecer durante varios meses un cáncer de páncreas avanzado.

La lamentable noticia fue confirmada y difundida en redes sociales por el especialista e investigador en certámenes de belleza, Toni Hidalgo.

TRAYECTORIA EN CERTÁMENES DE BELLEZA

Merlin, de 35 años, construyó una destacada carrera en las pasarelas tanto a nivel nacional como internacional.

Miss Venezuela 2014: Representó al estado Barinas (en homenaje a su madre), logrando clasificar en el grupo de semifinalistas (Top 10) y obteniendo la banda especial de Miss Inspiración .

Representó al estado (en homenaje a su madre), logrando clasificar en el grupo de y obteniendo la banda especial de . Miss Face of Beauty International 2015: Compitió en Taiwán portando el tricolor nacional y se alzó como cuarta finalista .

Compitió en portando el tricolor nacional y se alzó como . Miss World Next Top Model 2016: En esta plataforma internacional destacó al ganar los títulos especiales de Miss Bikini y Miss South América.

Osmel Sousa, conocido como el “Zar de la belleza”, se pronunció en Instagram tras la partida física de Stefany Merlin.

«A partir de hoy tengo otro ángel en el cielo», escribió Sousa en una fotografía de Stefany.

LEGADO FAMILIAR

Stefany Merlin nació en Pampatar el 26 de octubre de 1990 y continuó una tradición familiar muy ligada a los concursos de belleza.

Era hija de Helena Merlin, quien también portó la banda del estado Barinas y se consolidó como tercera finalista en el Miss Venezuela 1975.