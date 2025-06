Murió la ex Miss Venezuela y animadora Patricia Fuenmayor tras una lucha contra el cáncer

La ex Miss Venezuela y animadora de televisión, Patricia Fuenmayor, murió este lunes tras una lucha contra el cáncer.

Los conductores del programa «Despierta América» confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

«La familia de Despierta América sufre una gran pérdida porque esta madrugada falleció nuestra amiga y colega, Patricia Fuenmayor, tras una dura batalla contra el cáncer. Una mujer apasionada, profesional y siempre entregada a su labor informativa. Gracias, Patricia, por tu luz, tu entrega y tu sonrisa.

Te recordaremos siempre», indicaron.

La venezolana residía en Nueva York desde hace varios años.

#9Jun | La ex Miss Venezuela y animadora de televisión, Patricia Fuenmayor, murió este lunes tras una lucha contra el cáncer. Los conductores del programa «Despierta América» confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. Video: @despiertamerica pic.twitter.com/isH1GjagMS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 9, 2025

LO QUE DECÍA PATRICIA FUENMAYOR SOBRE VENEZUELA

Durante una entrevista, Patricia Fuenmayor tenía que responder con una sola palabra lo que significaba Venezuela para ella. Ante esto, contestó que era «la gran oportunidad».

Mientras, Maracaibo «era su casa» y los hijos «el amor más grande».

«Tuve una infancia muy feliz, me dio la base y la estabilidad para emigrar y buscar oportunidades y seguir tratando de encontrar ese sueño», dijo.

Fuenmayor ganó la corona de Reina Sudamericana 1997 y representó al Zulia en el Miss Venezuela 1997, quedando en el cuadro de semifinalistas.

En su oportunidad, apuntó que estar en el concurso de belleza le dejó muchos aprendizajes, entre ellos que «la vida es una competencia sana. Dar lo mejor de mí y aplaudir el éxito de las demás personas».

Asimismo, expresó que el secuestro representaba un «miedo» para ella, y Univisión fue un «renacer».

«El momento más duro que me tocó vivir es que mi esposo es médico y un día me dijo que salía de ver los pacientes y eran las 12 de la noche y lo empecé a llamar muchas veces preocupada y me atiende un secuestrador. Fue la noche más dura y a partir de allí nuestra vida cambió. Tuvimos que dar el gran salto y dejar a Venezuela, nuestra casa, nuestro trabajo. Esa noche oscura se convirtió en una bendición porque pudimos crecer como familia», manifestó.