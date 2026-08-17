Murió la actriz Hayden Panettiere a los 36 años, participó en series como Héroes y Nashville

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las exitosas series «Héroes» y «Nashville», falleció a los 36 años.

Un representante de Panettiere emitió un comunicado a ABC News en el que decía: «Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla».

Según TMZ, la estrella de cine y televisión falleció el domingo. Una amiga encontró el cuerpo en una casa en Carolina del Sur, por lo que llamó a los servicios de emergencia. Los trabajadores del Servicio Médico de Emergencia respondieron a una llamada que llegó informando de una persona en «paro cardíaco» y una «mujer inconsciente».

No obstante, otras fuentes apuntan a que Brian Hickerson, su novio, pudo haber realizado la llamada a emergencias. Estas mismas fuentes señalaron que se pudo haber tratado de una sobredosis.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido o la causa de muerte. La policía afirma que no había indicios iniciales de delito y que las circunstancias de la muerte de Hayden no parecían sospechosas. El forense del condado de Greenville realizará la autopsia el lunes para determinar la causa de la muerte.

Panettiere comenzó su carrera en comerciales cuando tenía tan solo 11 meses, según su biografía publicada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. A los cuatro años, empezó a trabajar en la serie «One Life to Live» de ABC, antes de pasar a «Guiding Light» de CBS.

Es más conocida por su papel de la animadora Claire Bennett en la serie «Héroes» de NBC, y como Juliette Barnes en la serie «Nashville» de ABC.

Además, ganó numerosos premios por su trabajo, incluyendo los Teen Choice Awards de 2008 y 2009 a la Mejor Actriz en una película de acción/aventura. También ganó el Teen Choice Award de 2009 a la Mejor Activista Famosa por su labor como portavoz de la campaña de la Fundación Whaleman, dedicada a la conservación y protección de los mamíferos marinos y su hábitat.

En cuanto a lo personal, tuvo una hija, Kaya, fruto de su relación con su ex prometido, el boxeador profesional Wladimir Klitschko.