Murió Helena Rosas, productora de Súper Sábado Sensacional: «Fue una figura icónica de la industria del entretenimiento»

La noche de este domingo murió Helena Rosas, una de las figuras más emblemáticas y respetadas en la historia de Venevisión, especialmente en su labor como productora ejecutiva de Súper Sábado Sensacional.

Nacida en 1950, Helena Rosas se convirtió en una figura representativa en la industria por el trabajo que realizó durante tantos años. Su inicio en Venevisión se dio en 1977 cuando arribó a la planta televisiva como secretaria del programa bandera de los fines de semana.

Sin embargo, no tardó mucho hasta convertirse en la mano derecha y asistente de Amador Bendayán, con quien tuvo la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente.

Toda esta experiencia le sirvió para con el paso de los años seguir escalando posiciones en la industria. Se desempeñó como productora ejecutiva. «Fue una figura icónica de la industria del entretenimiento en Venezuela», indicó Venevisión.

Durante casi 50 años de labor ininterrumpida, era un pilar fundamental del programa para garantizar un espectáculo del más alto nivel.

«Helena fue mucho más que una productora; fue una formadora de sueños. Su gestión se caracterizó por el impulso artístico constante, siendo pieza clave en la internacionalización de talentos venezolanos y en la recepción de las estrellas del mundo en el escenario de Sábado Sensacional. Fue pilar en la carrera de muchos artistas y será recordada como una mujer que vivió y entregó su vida a la producción de grandes espectáculos», reseñó Venevisión.

En una entrevista reciente sobre su legado, Rosas se definió como una mujer profundamente disciplinada y dejó un mensaje para las nuevas generaciones. «Quienes quieran trabajar en esta industria deben hacerlo con pasión, porque solo así podrán lograrlo», dijo.