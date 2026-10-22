«Mi verdadera corona es servir a mi gente»: El video viral de Clara Vegas que presentó en el Miss Universo sobre los terremotos en Venezuela

La Miss Venezuela, Clara Vegas, presentó su video social como parte de Beyond the Crown («Más allá de la corona»), una iniciativa oficial de Miss Universo que visibiliza y potencia los proyectos sociales, humanitarios y de compromiso comunitario de las delegadas de todo el mundo.

En el video la venezolana abordó lo sucedido en el país tras los devastadores terremotos del 24 de junio en La Guaira.

🇻🇪 | Video oficial de Miss Universe Venezuela, Clara Vegas, para Beyond the Crown. https://t.co/Mul5tDCM42 — Todo Miss (@TodoMiss) October 21, 2026

Vegas destacó la resiliencia de los venezolanos y los esfuerzos por reconstruir las comunidades afectadas por el doblete sísmico.

«Yo escogí levantarme. Y escogí levantar a mi gente… Entendí que una corona no pesa si no se usa para servir», expresó.

SOY MISS VENEZUELA

Asimismo, indicó que el país se construye a través de alianzas con empresarios, organizaciones, ciudadanos que trabajan por el cambio real.

Su proyecto, vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluye entrega de insumos médicos, apoyo a escuelas temporales y distribución diaria de comidas calientes con voluntarios, chefs y aliados como World Central Kitchen.

«Soy Miss Venezuela, pero mi verdadera corona es servir a mi gente. La Guaira resurge y yo lo hago con ella. Mi labor es servir e impactar la vida de mi comunidad, de mi país, del mundo entero», comentó.

La Miss Venezuela Clara Vegas muestra solidaridad e iniciativas de promover los labores de recuperación y reconstrucción de La Guaira.

Al tiempo que manifestó su deseo de usar su proyección como representante venezolana para llevar esperanza, impulsar la ayuda humanitaria y acompañar a quienes trabajan por reconstruir sus hogares.