«Me siento miserable»: La confesión de la actriz Emilia Clarke que nadie esperaba ver en Instagram

La actriz Emilia Clarke, conocida por su papel en la serie Juegos de Tronos como Daenerys Targaryen, confesó que prefiere evitar pasar mucho tiempo en la red social Instagram pese a contar con más de 27 millones de seguidores.

Y es que afirmó que el contenido de la red social puede afectar su estado de ánimo en cuestión de segundo.

«Un algoritmo no va a darte calor por las noches. No va a hacer realidad tus mayores sueños. No va a hacerte reír. No va a apoyarte», reflexionó durante una entrevista con la revista Marie Claire.

Aunque continúa compartiendo publicaciones, aseguró que no suele revisar lo que aparece en su pantalla ni las interacciones que generan sus fotografías. La actriz también comentó que no acostumbra revisar fotos de sí misma durante eventos públicos, como las ceremonias de los premios Emmy.

«No utilizo Instagram en absoluto porque en 30 segundos ya me siento miserable”, aseguró. Su desconexión llega hasta el punto de desconocer algunas de las imágenes que circulan sobre ella misma. “¿He visto alguna foto mía en los Emmy? ¡No!”, añadió.

Su postura se suma a la de otras figuras del entretenimiento que han hablado públicamente sobre las dificultades de gestionar la exposición en redes sociales, reseñó Infobae.