«Me duele profundamente»: La razón por la que Don Omar tuvo que frenar su gira y que preocupó a sus fans

El cantante puertorriqueño, Don Omar, tuvo que frenar de nuevo su gira porque sufrió una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo venía afectando.

Aunque el fin de semana pasado intentó volver a los escenarios en California y Arizona, pensando que ya estaba mejor, su médico le ordenó guardar reposo absoluto para no poner en riesgo su salud.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el artista urbano aseguró que «tenía toda la fe y la ilusión» de poder cerrar esta primera etapa de su gira ‘The Last King World Tour’.

«Después de regresar a los escenarios este pasado fin de semana en California y Arizona, confiaba en que mi recuperación iba por buen camino», indicó.

«Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, detalló.

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LOS MOTIVOS

El cantante se vio obligado a posponer por segunda vez los últimos tres conciertos de esta primera etapa en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City.

Ante todo, ello, pidió «disculpas de corazón» a todas las personas que adquirieron entradas para los conciertos y aseguró que le duele mucho no poder cumplir.

«Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera. Pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente. Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes», apuntó.

«Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa», dijo.