«Me duele el país»: ‘El Puma» dice que volverá a cantar en Venezuela si «todo se normaliza»

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez reveló que volverá a cantar en Venezuela en caso de que termine de concretarse la transición política en el país.

“Me quedó una hermana solamente, toda la familia mía ya está en el cielo, pero sí me duele el país. Y sí, retornar, por supuesto. Si todo se normaliza voy a volver a cantar en Venezuela como todos los venezolanos que andamos fuera», dijo en diálogo con Nelson Castro por Radio Rivadavia.

En este sentido, El Puma destacó cómo el país siempre tuvo las puertas abiertas para visitantes de otros países.

«Es la puerta de entrada de América del Sur, hermano. Es un país hermoso. Yo recuerdo cómo recibíamos a los argentinos en Venezuela. Yo recuerdo con Tito Martínez del Box, Radio Rochela, la parte humorística que fue tan importante para Venezuela con los argentinos y los actores argentinos con los cuales hice muchas telenovelas en Venezuela. Lo recibimos con mucho amor y con mucho cariño, y tengo tan bellos recuerdos de esa gente argentina cuando Susana Giménez paralizaba al país con el ‘shock’, que todos quedamos enamorados de ella», comentó.

«Recibimos a la gente con tanto cariño, con tanto amor, no solamente a los argentinos, sino a los chilenos también y a todo el que iba también con los brazos abiertos. Había una gran colonia canaria y gallega en Venezuela. O sea que Venezuela siempre abrió los brazos para el que venía. Y así va a seguir siendo una vez que se depure con esta lacra y esta cantidad de demonios que están sueltos en el país. Realmente, la izquierda esa es una izquierda oscura, terrible, maligna, que yo no sabía que tenía tanto poder maligno, pero lo estamos descubriendo ahora», indicó.

Asimismo, se refirió a la detención de Nicolás Maduro en Caracas. «Realmente fue espectacular, fue una lección de inteligencia y paciencia, no es lo mismo sacar a Maduro muerto que vivo, era muy importante sacarlo vivo porque tiene que rendir cuentas».

«Celebro que, al fin, se haya hecho justicia», señaló.

«En el pasado hubo puros caníbales, comerciantes que han delinquido y han engañado al pueblo una y otra vez. O sea, yo espero que Dios me dé vida para verlo. Esta transición no va a ser fácil, pero tiene que ser», apuntó.

No obstante, para el cantante, ni María Corina Machado, ni Edmundo González formarán parte de la transición. “No lo veo ahí por ahora. Y tienen razón los Estados Unidos en tratar de normalizar eso. ¿Sabes lo que hizo Chávez? Pues expropió todo. Toda la inversión norteamericana que estaba ahí, todas las compañías de petróleo, todas las compañías de Estados Unidos que estaban ahí, él las expropió, se las robó».