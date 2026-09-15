Más de 20 artistas unen sus voces en «Esperando un nuevo sol»: la producción que conecta a Caracas y Miami tras el doble sismo

Con una fuerza que trasciende cualquier propuesta comercial, “Esperando un nuevo sol” nace como un auténtico himno de fe, resiliencia y unión colectiva.

Escrita por el cantautor Frank Quintero tras presenciar en primera persona el doble sismo ocurrido en el país hace tres meses, la pieza se consolida como un movimiento de alianzas y encuentro humano que suma voluntades para seguir apoyando a Venezuela.

Para transformar el dolor en acción colectiva, Quintero apadrinó musicalmente a Juan Pablo Dos Santos, convocando de forma voluntaria a más de 20 destacados artistas que grabaron entre estudios de Venezuela y Miami, dejando a un lado los egos para unirse como un solo bloque de solidaridad.

La iniciativa, producida ejecutivamente por la casa productora Bookings Show y bajo la dirección y coordinación general de Mariana «Maye» Parra, concentrará todos sus esfuerzos en visibilizar y recaudar fondos para los programas de donación de prótesis que ejecuta la Fundación Juan Pablo Dos Santos.

NOTA DE PRENSA