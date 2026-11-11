¡Marc Anthony regresa a Venezuela en 2027 con concierto en estadio de la UCV! +PRECIOS

El ícono global de la salsa y uno de los intérpretes más apasionados de la música latina, Marc Anthony, anunció su esperado retorno a Caracas el jueves 4 de febrero de 2027 en el Estadio Universitario de Béisbol de la UCV de la mano de la empresa promotora de eventos Cúsica, en un espectáculo diseñado para recorrer cuatro décadas de éxitos indiscutibles, después de trece años sin pisar suelo venezolano.

El Estadio Universitario de la UCV será el escenario para este esperado reencuentro, un lugar emblemático donde el artista se presentó en 2005 junto a Olga Tañón. Durante una de sus visitas posteriores, en este mismo recinto, el artista dejó una frase que resume su conexión con el país: “Me he enamorado de Venezuela”. Esta presentación de Marc Anthony será en el marco del tour “The Last Dance”.

Su voz, canciones y los ritmos que lo consolidaron como una leyenda de la salsa volverán a sonar en Caracas. La cita reunirá tanto a quienes vivieron sus anteriores espectáculos en el país como a una nueva generación de seguidores que lo verá en vivo por primera vez, haciendo sentir a Marc Anthony como en casa en esta nueva noche con el público venezolano.

Para quienes quieran ser parte de este reencuentro, la entrada General cuenta con un total de 3 zonas: Palco mantiene un costo de REF. 220 (+fee), Zona 2, REF. 105 (+fee), y Zona 3, REF. 65 (+fee). Y la entrada VIP también mantiene 3 zonas: VIP Standing 1 con un valor de REF. 140 (+fee), VIP Standing 2, REF. 115 (+fee), y VIP Seating con un costo de REF. 300 (+fee). Las entradas se encuentran disponibles en cusica.com.