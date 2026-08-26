Luto en la TV venezolana: Murió la actriz y comediante Andreina Yépez, le habían diagnosticado cáncer hace un mes

Durante la noche de este martes se confirmó la lamentable muerte de la modelo y comediante venezolana, Andreina Yépez en Miami a los 51 años luego de librar una muy privada, valiente y fugaz batalla contra el cáncer.

El diagnostico de Yepes ocurrió tan solo hace un mes. «Fiel a su esencia protectora, discreta y fuerte, decidió transitar este proceso rodeada del amor más puro de sus familiares directos, manteniéndolo en total resguardo», informó el medio Zona I en sus redes sociales.

Actriz, modelo, bailarina y comediante, Yépez inició su trayectoria artística a principios de los años noventa tras deslumbrar como la bailarina principal en el icónico video musical «La Piernona», interpretado por Miguel Moly. Su carisma arrollador y versatilidad la llevaron rápidamente a consolidarse en la comedia nacional, destacándose por su participación en programas emblemáticos como El Show de Joselo, Cheverísimo y el recordado espacio humorístico Bienvenidos de Miguel Ángel Landa.

Durante más de dos décadas, dio vida a inolvidables personajes en exitosas telenovelas como Por amarte tanto, El país de las mujeres, Cosita rica y La mujer perfecta. Asimismo, llevó su talento al cine en la cinta Er Conde Jones (2011).