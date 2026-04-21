Luto en la televisión: Murió actor de ‘El Chavo del 8’, sufría una grave enfermedad

El mundo de la televisión se encuentra de luto por la muerte del actor Ricardo de Pascual a los 85 años. Más allá de las diversas producciones en las que trabajó, es especialmente recordado por actuar en la mítica serie El Chavo del 8.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México informó en sus redes sociales sobre «el sensible fallecimiento» de Pascual. «Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas», agregó.

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LA ENFERMEDAD DE PASCUAL

Voceros oficiales no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que murió. Sin embargo, Pascual adelantó hace unos meses que había sido diagnóstico con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

«Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años; tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias», dijo Pascual a la periodista Matilde Obregón.

De acuerdo a medios mexicanos, el estado de salud de Pascual empeoró al contraer COVID-19. Finalmente, el médico encargado de su caso le dijo que no había esperanza de una curación.

TRAYECTORIA

Pascual interpretó al Señor Calvillo en el arco argumental La Vecindad en venta de El Chavo del 8. Aunque solo participó en dos episodios, su trabajo no pasó desapercibido y la trágica noticia enlutó a los fanáticos de la serie.

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Además de su trabajo en El Chacao del 8, Pascual también participó en otras producciones de Chespirito, como El Chapulín Colorado. También es recordado por sus actuaciones en El privilegio de amar, Locura de amor y Vecinos.