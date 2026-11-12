Luto en la televisión: Falleció recordada actriz de El Chavo del 8 a los 82 años

El mundo del espectáculo en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida primera actriz Regina Torné a los 82 años.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el programa Ventaneando y espacios de TV Azteca, y poco después fue confirmada oficialmente por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as Descanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

Regina Torné la recuerdan principalmente por sus papeles inolvidables en el cine y la televisión, como la estricta «Mamá Elena» en Como Agua para Chocolate o su recordada aparición en El Chavo del 8 como Gloria, la tía de Paty.

Su personaje despertó el interés romántico de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, y se convirtió en uno de los rostros recordados por los seguidores de la serie.

SU DEBUT

Aunque vale recordar que su carrera artística comenzó en la música. En sus inicios destacó como cantante de jazz, e incluso en 1965 grabó el álbum Regina a Lara, un homenaje a las composiciones de Agustín Lara.

Un año después, en 1966, dio el salto al cine debutando en la película Despedida de soltera, donde compartió escena con Arturo de Córdova, abriendo paso a una extensa y respetada trayectoria en la actuación.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Regina Torné demostró una versatilidad única que la consolidó como un referente indiscutible del entretenimiento en México y Latinoamérica.