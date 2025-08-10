Luto en la farándula: Falleció actor mexicano recordado por sus papeles en la Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

El luto envuelve a la farándula mexicana luego de que este sábado se diera a conocer la muerte del querido actor Juan Carlos Ramírez, de apenas 38 años de edad, quien es recordado por sus interpretaciones en reconocidas producciones como la Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras.

Su incursión en varios de los proyectos más icónicos de la televisión mexicana lo pusieron en el radar de los favoritos del público, por lo que su muerte generó sorpresa y tristeza en el medio del espectáculo mexicano.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de las redes sociales en donde su agencia I Am This, destacó el dolor que dejó su partida tan repentina y lamentó la pérdida de una gran persona como lo fue Juan Carlos.

«A nombre de la familia lees damos gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala», reza parte del comunicado que lanzó la agencia.

VERSATILIDAD EN LA PANTALLA CHICA

La imagen de Juan Carlos Ramírez caracterizando al personaje del ‘Chivo’ para el estreno de la cuarta temporada de Rosario Tijeras se convirtió en un punto de encuentro para sus seguidores en redes sociales, según reseñó Infobae.

En noviembre, el propio actor compartió en Instagram una fotografía en la que, enfundado en el vestuario de su personaje, anticipó: “‘Chivo’ listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos”.

Esta publicación no solo evidenció la expectativa generada por la serie, sino que también reafirmó la conexión directa que Ramírez mantenía con sus seguidores a través de plataformas digitales.

El recorrido de Ramírez en la industria del entretenimiento incluyó también una intervención destacada en La Rosa de Guadalupe, una de las series más vistas y reconocidas de la televisión mexicana.

Su capacidad para asumir papeles diversos le permitió consolidar una imagen de actor polifacético, capaz de transitar entre géneros y formatos con naturalidad.