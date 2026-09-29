Luto en Hollywood: Falleció Dennis Haskins, el inolvidable «Señor Belding» de Salvados por la campana

El mundo del entretenimiento y la televisión noventera está de luto. El actor estadounidense Dennis Haskins, ampliamente recordado por interpretar al icónico director Richard Belding en la exitosa serie juvenil Salvados por la campana (Saved by the Bell), falleció a los 75 años de edad, según reportó el portal de noticias de entretenimiento TMZ.

La noticia ha desatado una ola de nostalgia y tristeza en las redes sociales, donde millones de fanáticos alrededor del mundo recuerdan su famosa frase: «Hey, hey, hey, ¿qué está pasando aquí?», con la que solía irrumpir en los pasillos de la secundaria Bayside High para vigilar las locuras de Zack Morris y su grupo de amigos.

Haskins dio vida al entrañable director durante toda la emisión de la serie original (1989-1993), así como en sus diferentes spin-offs, incluyendo Salvados por la campana: La nueva clase y el reciente revival de la serie en 2020. Su personaje se convirtió en un pilar de la cultura pop y en el «director favorito» de toda una generación.

Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento, pero sus seguidores y colegas ya inundan las plataformas digitales con mensajes de despedida y agradecimiento por marcar la infancia y adolescencia de tantos.

«Bayside High nunca volverá a ser lo mismo», expresaron algunos fanáticos en la red social X.