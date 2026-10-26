Luto en el mundo animado: Murió el hombre detrás de la icónica voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

(EFE).- Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) o el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido a los 46 años.

«Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina», escribieron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝙀𝙍𝙄𝘾 𝘽𝘼𝙐𝙕𝘼 (@bauzilla)

EL ICÓNICO ACTOR DE DOBLAJE

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como los famosos Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Piolín (Tweety)o Elmer Gruñón (Elmer Fudd).

En sus registros estaban el gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y el Correcaminos (Road Runner), entre otros, y su voz se puede escuchar en la recientemente estrenada película de Looney Tunes titulada ‘Coyote vs. Acme’.

Asimismo, dio voz a personajes en ‘Space Jam’, ‘Looney Tunes Cartoons’ y otras producciones.

🇺🇸 | La voz de Bugs Bunny, Daffy Duck y más personajes animados, Eric Bauza, muere a los 46 años a causa de un ataque al corazón. https://t.co/XvcB4qyr47 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en ‘Looney Tunes Cartoons’, ‘Muppet Babies’ (‘Los pequeños Muppets’) y ‘The Adventures of Puss in Boots’ (‘Las aventuras del gato con botas’).

Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por ‘Teen Titans Go!’ (‘Los jóvenes Titanes’), ‘Bugs Bunny Builders’ (‘Manos a la obra?)y ‘Looney Tunes Cartoons’, además de obtener una nominación por ‘Daffy in Wackyland’ (‘Lucas en Wackyland’).

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense estaba en la fase de preproducción de dos proyectos: ‘Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical’, donde interpretaba al Pato Lucas, y ‘The Dragon Masters’, en la que daba voz al Shogun King.

EFE