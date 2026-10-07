Luto en el cine: Murió la legendaria actriz Eva Marie Saint a los 102 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Eva Marie Saint.

La aclamada intérprete norteamericana falleció en la comodidad de su residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

UN DEBUT HISTÓRICO JUNTO A MARLON BRANDO QUE LE VALIÓ EL OSCAR

La célebre artista conquistó la fama internacional en el año 1954 al protagonizar la aclamada película On the Waterfront al lado de la leyenda Marlon Brando.

Aquella majestuosa interpretación dramática le permitió alzarse de forma inmediata con el premio de la Academia como Mejor Actriz de Reparto.

Además, su versatilidad frente a las cámaras la llevó a convertirse pocos años después en la musa predilecta del director Alfred Hitchcock para el filme North by Northwest.

FALLECIMIENTO POR CAUSAS NATURALES

Según medios internacionales, el representante legal de la celebridad aclaró que el deceso se produjo por causas estrictamente naturales asociadas a su avanzada edad.

A lo largo de su impecable carrera profesional en el teatro, el cine y la televisión estadounidense, la estrella cosechó importantes reconocimientos institucionales, incluyendo un codiciado premio Emmy en 1990.

Las corporaciones de Hollywood prevén la realización de diversos homenajes póstumos para preservar el legado de su impecable labor cultural.