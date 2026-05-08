Los videos virales de ‘Quico’ dándole un «beso de hombre» a Messi

El futbolista argentino Lionel Messi protagonizó el miércoles una curiosa escena en el campo de entrenamiento de Inter Miami, en donde se encontró con el popular actor Carlos Villagrán recordado por su papel de Quico en El Chavo del 8.

Messi, al ser reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia, suele ser visitado por estrellas de todas las industrias. Su último encuentro con Villagrán no ha pasado desapercibido.

En redes sociales se viralizó el video de Villagrán junto a Messi en la ciudad de Miami. En las imágenes se puede ver que el actor dice que le dará un «beso de hombre» al astro argentino, quien no puede parar de sonreír.

Tras el beso, Villagrán y Messi quedaron hablando por varios minutos en el comedor del Inter de Miami. «¡Cállate!», dijo el intérprete con la icónica voz que usaba para el personaje de Quico.

«ADMIRACIÓN ABSOLUTA»

Carlos Villagrán publicó en su cuenta de Instagram varios videos y fotografías del encuentro que tuvo con Messi. «Admiración absoluta de ambas partes. Argentina y México. Fútbol y comedia. Dos genios congeniaron», añadió.

También difundió un video en que Messi le está autografiando una camiseta del Inter de Miami con el nombre de Quico. Villagrán, como es de esperar, está sonriente y luego abraza al futbolista.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y los videos cuentan con millones de reproducciones. A esto se sumaron miles de comentarios, en donde los internautas manifestaron su admiración tanto por Messi como por Villagrán.

Más allá de los campos de juego, Messi ha tenido unos días bastante ajetreados. Estuvo presente en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en donde coincidió con su compatriota Franco Colapinto y otros pilotos, como George Russell y Kimi Antonelli.