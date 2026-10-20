Los retos, organización y el llamado a empresas: Los detalles que reveló Adriana Cisneros sobre el Teletón tras su éxito

Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros, habló de todo lo que significó llevar a cabo el Teletón «Unidos por Venezuela» y el gran reto que representó, además de las alianzas que pudo establecer con empresas para que colocaran su granito de arena en pro de las víctimas del doble terremoto del 24 de junio.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy, la empresaria comentó que el primer reto que tuvo fue el llamar a empresas «a ver si querían colaborar».

«Empresas que tenían 25 años económicamente comprometidas y empresas recién llegadas. Me impresionó muchísimo que desde la primera llamada la respuesta fue sí, y empezaron a enviar cheques de 100 mil dólares», describió.

En ese sentido, señaló que desde el principio hubo un compromiso. «Nadie dudó en decir ‘sí, queremos ser parte del Teletón’. Eso fue la primera pista de que esto iba a ir bien. Creo que muchos pensaban que la gran meta iba a ser un millón de dólares, pero yo sí tenía el presentimiento de que íbamos a alcanzar más», destacó.

Cisneros también reconoció que los lapsos para la realización de este evento eran apremiantes. «Los teletones normalmente tardan un año en organizarse y este tardó solo dos meses y salió espectacular. Eso no se hubiese podido forzar sin una predisposición para trabajar por algo bonito», dijo. «Quiero agradecer a Venevisión y a todos por el compromiso y la mística para que el Teletón se pudiese dar», agregó.

Mencionó que la última vez que habían organizado un teletón fue en 1998. «A mí se me ocurrió contactar a mis amigos de Televisa y ellos me pusieron en contacto con Fernando Landero y en ese momento empezamos a trabajar».

LECCIONES DEL TELETÓN Y EL COMPROMISO DE VENEVISIÓN

Sobre las lecciones que le dejó el Teletón, dijo que fueron «muchas». «Lo primero fue organizarnos muy bien en cuanto al objetivo y cómo lograrlo, poder manejarlo con muchísima transparencia», apuntó Cisneros.

«Tuvimos muchísima disciplina en entender cuáles son las asociaciones que queremos apoyar con el dinero recaudado. Ahí fue donde caímos con Fe y Alegría, Cáritas y el Hospital Ortopédico. Era importante trabajar con organizaciones con una trayectoria ya establecida en Venezuela, donde sabíamos que el dólar que le íbamos a dar se iba a utilizar bien. Y creo que eso se logró», señaló.

Para Adriana Cisneros, el canal tenía una obligación luego del demoledor doblete sísmico del 24 de junio.

«A los cinco minutos del terremoto, nos dimos cuenta de que la responsabilidad de Venevisión era informar sobre los terremotos. Fue algo que logramos hacer por 24 horas seguidas. Estoy superorgullosa sobre el trabajo que hicimos de informar», concluyó.