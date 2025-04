Los mejores videos que dejó el viaje de Katy Perry al espacio en la primera misión de puras mujeres

La cantante Katy Perry volvió a ser tendencia este lunes luego de formar parte de una tripulación completamente femenina que viajó al espacio.

La estrella pop despegó este lunes, 14 de abril, a bordo de una cápsula de Blue Origin, la compañía aeroespacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos.

NS-31 launch day is here!

➡️ Live webcast: Begins at 7 a.m. CDT

➡️ Launch window: Opens at 8:30 a.m. CDT

➡️ https://t.co/TRUdJLGeBb pic.twitter.com/U1Pqe2LthC

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025